Proveitos no alojamento turístico da Região excederam os 20%, com a entrada de 216,7 mil hóspedes

Segundo dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), deram entrada, no mesmo de maio do corrente ano, 216,7 mil hóspedes no alojamento turístico, com as dormidas a aproximarem-se das 1 060,7 mil.

Estes números representam aumentos de 8,3% e 9,6%, respetivamente, face ao mesmo mês do ano passado. 69,8%% das dormidas de maio (740,7 mil), concentraram-se na hotelaria, com um crescimento de 4,4% comparativamente ao período homólogo.

Já o alojamento local, registou uma subida de 25,1%, com 27,7% do total das dormidas, enquanto o turismo no espaço rural auferiu um acréscimo de 11,5%, com 2,5% do acumulado.

A taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico, no mês em referência, foi de 70,9% - 2,1% acima do observado em maio de 2023 (68,8%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 80,5% (80,2% no período homólogo).

No mês de maio de 2024, o valor da estada média no conjunto do alojamento turístico registou um ligeiro aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,40 noites), fixando-se nas 4,45 noites. Os valores mais altos continuam a ser observados na hotelaria, com 4,55 noites, seguido do alojamento local (4,34 noites) e do turismo no espaço local (3,34 noites).

Nos cinco primeiros meses de 2024, as dormidas no total do alojamento turístico da Região apresentaram um acréscimo de 6,4% face ao período homólogo, ultrapassando os 4,4 milhões, enquanto os hóspedes entrados aumentaram 5,0%.

Em termos acumulados (de janeiro a maio de 2024), os dois principais mercados emissores apresentaram igualmente crescimentos homólogos nas dormidas, sendo o mercado britânico aquele que revelou o aumento mais expressivo, de +4,0%, enquanto o mercado alemão registou um crescimento de 3,2%. Já o mercado de residentes em Portugal (terceiro principal mercado) apresentou uma variação negativa de 3,2% para o referido período.

Os proveitos totais e os de aposento, em maio de 2024, apresentaram crescimentos homólogos de 20,7% e de 22,5%, respetivamente, fixando-se, pela mesma ordem, nos 70,9 milhões de euros e nos 51,1 milhões de euros. No País, no mês em referência, as variações homólogas foram igualmente positivas, tanto nos proveitos totais, como nos de aposento (+15,5% em ambos os casos). Em termos acumulados, as variações, na Região, foram de 13,6% e 13,3%, respetivamente.

No mês de maio de 2024, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) rondou os 92,52 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +18,9% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 97,10€, em maio de 2023, para 114,98€, em maio de 2024 (+18,4% de variação homóloga).

De janeiro a maio de 2024, verificou-se um RevPAR de 71,26 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +10,0% em relação ao período homólogo, e de 76,06 euros no sector da hotelaria (+11,2% que no mesmo período de 2023). No ADR, os valores foram mais elevados, totalizando os 98,36 euros no conjunto do alojamento turístico (+10,8% que no período homólogo) e os 101,20 euros na hotelaria (+11,2%).