A procura por terrenos continua a aumentar na Madeira e no Porto Santo, com indicadores em crescendo durante o segundo trimestre de 2025. De acordo com dados do portal Imovirtual, o preço médio por metro quadrado de terreno na ilha da Madeira registou um aumento homólogo de 15%, atingindo os 113€/m². Já no Porto Santo, a dimensão mediana dos terrenos subiu 29% em relação a 2024, fixando-se agora nos 2.620 m².

Os números divulgados esta quarta-feira surgem num trimestre marcado, a nível nacional, pela entrada em vigor da nova Lei dos Solos, que permite a reconversão de terrenos rústicos em urbanos. Contudo, tal atualização legislativa não se aplica à Região Autónoma da Madeira. Conforme esclareceu em tempos a Direção Regional do Ordenamento do Território, o arquipélago dispõe de um enquadramento jurídico próprio, definido pelo Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M, de 27 de junho. Este diploma estabelece as bases da política pública de solos, ordenamento do território e urbanismo na Região, prevendo um Sistema Regional de Gestão Territorial adaptado às suas especificidades geográficas e necessidades de desenvolvimento sustentável.

A nível nacional, entre abril e junho, foram publicados 139.394 anúncios de terrenos no Imovirtual, menos 22% do que no mesmo período do ano passado. A oferta reduziu-se também em dimensão, com a área média dos terrenos anunciados a cair de 1.497 m² para 1.078 m² em apenas seis meses. Em contraste, a procura manteve-se relativamente estável, com uma descida ligeira de 2,9%.

Para o Imovirtual, estes dados podem refletir “uma dualidade emergente no mercado: por um lado, uma oferta cada vez mais adaptada ao potencial de reconversão urbana; por outro, uma procura que se mantém firme em torno de projetos com maior área e dimensão”.