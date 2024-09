Preços das casas disparam na Madeira

Dados do portal Idealista revelam que, em um ano, os preços das casas na Madeira subiram 19%, sendo que, comprar moradia na Região, neste momento, ultrapassa os 3 mil euros por metro quadrado.

Em agosto de 2023, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.114 euros por metro quadrado, valor que subiu 1,9%.

Foi no concelho da Ponta do Sol que os preços mais aumentaram no último ano (29,4%), seguindo-se São Vicente (28,1%), Calheta (19,4%), Santa Cruz (19,2%), Ribeira Brava (18,8%), Funchal (14,4%), Câmara de Lobos (10,9%) e Santana (1,3%).

Ainda assim, o município onde é mais caro comprar casa é a Calheta, tendo em conta que cada metro quadrado apresenta um valor de 3.439. De seguida surge o Funchal (3.428 euros/m2), Ponta do Sol (2.959 euros/m2), Ribeira Brava (2.626 euros/m2), Câmara de Lobos (2.423 euros/m2), Santa Cruz (2.203 euros/m2), Porto Moniz (2.054 euros/m2), São Vicente (2.033 euros/m2) e Santana (1.461 euros/m2).

No Porto Santo, o custo das moradias aumentou 5,3% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.343 euros/m2.

Já a nível nacional, o preço da habitação subiu 9,1% nos últimos 12 meses, situando-se em 2.722 euros/m2. Assim sendo, o Funchal aparece como a quarta capital de distrito onde os preços mais subiram e a Madeira lidera a lista de regiões onde houve o maior aumento.