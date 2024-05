O preço dos combustíveis terá uma ligeira descida na próxima semana.

A gasolina de 95 octanas vai descer 0,4 cêntimos e o gasóleo rodoviário 0,1 cêntimos, passando os preços máximos fixados a 1,630 euros e 1,323 euros, respetivamente.

Já considerando a queda da próxima semana, na Região, os preços estão a descer há cinco semanas consecutivas, no caso da gasolina 95, e há sete semanas seguidas, no caso do gasóleo simples.

O preço máximo dos combustíveis é fixado administrativamente todas as semanas, através de um despacho conjunto das secretarias das Finanças e da Economia.