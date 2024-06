O preço do leite subiu dois cêntimos para os consumidores entre janeiro e março, atingindo os 0,86 euros por litro, mas o valor pago ao produtor recuou ligeiramente neste período.

De acordo com dados do Observatório de Preços, entre 01 de janeiro e 25 de março, o preço de um litro de leite UHT meio gordo passou de 0,84 euros para 0,86 euros.

O pico foi atingido no final de fevereiro, quando um litro de leite passou a custar 0,87 euros.

No caso do leite, o acréscimo que os consumidores passaram a pagar não se refletiu no preço pago aos produtores.

O Observatório de Preços só apresenta o valor pago pelo leite aos produtores do continente entre 01 e 29 de janeiro, período em que se manteve estável nos 0,47 euros.

Contudo, os dados do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) revelam que o leite adquirido a produtores individuais teve o seu preço fixado em 0,457 euros por quilograma (kg) em abril, abaixo dos 0,460 euros por kg de janeiro.

Nos Açores, o leite comprado a produtores individuais (com tanque na refrigeração na exploração e transporte a cargo da fábrica) caiu, entre janeiro e abril, de 0,406 euros por kg para 0,397 euros por kg.

Ainda nos Açores, o leite comprado a produtores individuais, que entregam em postos de receção da fábrica, com o transporte a cargo do produtor, passou de 0,387 euros por kg em janeiro para 0,379 euros em abril.

Nos primeiros quatro meses do ano, o preço do leite biológico à produção caiu de 0,563 euros por kg para 0,550 euros.

Segundo dados da União Europeia, o preço médio do leite cru (sem tratamento) de vaca pago aos produtores situou-se, em maio, nos 46,22 euros por 100 kg.

Destacam-se países como o Chipre (63,76 euros), Malta (56,10 euros), Grécia (52,20 euros) ou Itália (49,55 euros).

No fundo da tabela está a Lituânia (39,18 euros) e a Letónia (39,72 euros).

Em 2023, o preço do leite à produção desceu 11 cêntimos por litro em cinco meses, uma quebra justificada com a evolução do mercado, conforme denunciou, na altura, a Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep).

No caso da manteiga a subida de preço ao consumidor foi ainda mais expressiva, passando de 8,10 euros por kg para 8,34 euros em 25 de março. Neste caso, o preço médio semanal da manteiga à saída da fábrica tem vindo a crescer: em 08 de janeiro estava em 563,70 euros por 100 kg e em 27 de maio já se situava nos 578,31 euros.

O valor mais elevado foi atingido em 08 de abril, nomeadamente 588,48 euros por 100 kg.

O preço do queijo flamengo também apresentou uma trajetória ascendente no primeiro trimestre, atingindo 9,33 euros por kg no final de março, acima dos 9,23 euros registados em 01 de janeiro. Também na fábrica, o preço do queijo flamengo aumentou de 677,92 euros por 100 kg (janeiro) para 684,77 euros.

O valor mais elevado foi verificado em 29 de janeiro, quando o kg de queijo flamengo custava 9,41 euros.

Em 25 de março, o quilograma de queijo flamengo em bola custava 9,47 euros, quando em janeiro estava nos 9,23 euros.