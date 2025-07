Com a abertura do hotel PortoBay Blue Ocean, a 10 de julho, em Olhos d’Água – Albufeira, o grupo PortoBay Hotels & Resorts reforça a sua presença no sul do país e dá mais um passo na sua estratégia de crescimento.

O novo hotel de quatro estrelas superior resulta da profunda remodelação de uma unidade já existente, agora totalmente renovada e com uma nova identidade.

Com uma localização privilegiada sobre a icónica Praia da Falésia, o PortoBay Blue Ocean está rodeado por amplos espaços verdes e oferece acesso direto à praia.

O novo hotel foi concebido para proporcionar uma experiência marcada pela luz natural, conforto e tranquilidade, ideal para férias relaxantes ou pausas de bem-estar.

Concebido com foco na harmonia entre natureza e conforto, o hotel oferece uma atmosfera acolhedora, ampla e variada, ideal para quem privilegia momentos de descanso, contemplação e experiências memoráveis num ambiente cuidado e sereno.

A unidade dispõe de 348 quartos e suites com varanda privada, distribuídos por diversas tipologias, desde os quartos standards à exclusiva master suite com vista mar.

A decoração contemporânea e acolhedora alia-se a uma oferta completa de facilidades, entre as quais se incluem quatro piscinas (três exteriores e uma interior aquecida), vários lounges, amplos jardins, spa com quatro salas de tratamento, jacuzzi, banho turco e sauna, ginásio, campo de ténis, música ao vivo e cabeleireiro.

A vertente gastronómica é aposta forte. Contempla duas opções principais de restauração, o Mercado e o Flor de Sal, e quatro bares que complementam a experiência: o Lima Bar, Lounge Bar, Aqua Bar e o Sunset Bar.

No restaurante “Mercado”, o Chef António Guerreiro apresenta um buffet temático em estilo food market com show cooking que serve pequeno-almoço, almoço e jantares variados.

O restaurante Flor de Sal, sob a direção do Chef Pedro Spínola, apresenta uma carta que valoriza os produtos locais e sazonais, numa proposta gastronómica que combina técnicas clássicas com toques contemporâneos e que celebra sabores do Algarve.

O ambiente descontraído do restaurante, junto à piscina exterior e à horta de ervas aromáticas, proporciona uma experiência única, com ingredientes frescos e de proximidade. Segundo António Trindade, Presidente do Grupo PortoBay, “esta abertura representa um reforço importante da nossa oferta no Algarve, um destino que continua a crescer em notoriedade e procura. O PortoBay Blue Ocean nasce com uma identidade própria, mas perfeitamente integrada naquilo que é o ADN PortoBay, nomeadamente, a atenção ao detalhe, o conforto, a qualidade gastronómica e uma hospitalidade próxima e diferenciadora”.

Alinhada com o compromisso de sustentabilidade do grupo, esta requalificação integrou um conjunto de medidas de eficiência energética e ambiental. Destacam-se o reaproveitamento de mobiliário antigo, destinado a colaboradores e instituições sociais, a substituição do sistema de ar condicionado por unidades de alto rendimento com recuperação de calor — reduzindo em cerca de 75% o consumo de gás — e a renovação dos ventilo-convectores, com poupanças energéticas até 20%.

A iluminação LED abrange 90% do hotel, complementada por 820 painéis solares que asseguram cerca de 15% das necessidades energéticas.

A comunicação digital com os hóspedes permitiu reduzir significativamente o uso de papel e foram instalados carregadores para veículos eléctricos na garagem.

Por fim, foi criada uma zona de solário e jardim, com mais de 3.500 m², concebida segundo princípios de paisagismo sustentável, com vegetação de baixo consumo hídrico e rega gota a gota.

Um dos elementos diferenciadores do PortoBay Blue Ocean é a sua ligação direta ao hotel vizinho PortoBay Falésia, com o qual partilha jardins, restaurantes, bares e zonas de lazer, permitindo aos hóspedes circular livremente entre as unidades e usufruir de uma oferta alargada em termos de serviços e experiências, num conceito de resort: o Vila PortoBay Algarve.

Com uma frente mar superior a 700 metros, os dois hotéis reforçam a presença do grupo hoteleiro na emblemática Praia da Falésia, no Algarve.

Esta extensão contínua junto ao mar destaca-se pela localização privilegiada e pelos 35 mil m² de jardins comunicantes, que oferecem aos hóspedes a possibilidade de realizar caminhadas com vistas panorâmicas sobre o Atlântico, acesso direto à praia e uma envolvência natural de elevado valor paisagístico.

Localizado na Quinta do Milharó, a poucos metros do centro de Olhos d’Água e a escassos minutos de Albufeira, o PortoBay Blue Ocean permite ao grupo PortoBay reforçar a sua oferta no Algarve, combinando uma localização de excelência com uma experiência de hospitalidade diferenciadora, marcada pelo conforto, autenticidade e atenção ao detalhe.