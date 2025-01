O Porto do Funchal recebe hoje e amanhã, dois navios, o Marella Discovery 2 que chegou esta manhã para a habitual presença semanal e o Mein Schiff 5 que acosta neste sábado, refere a APRAM.

São dois navios posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, que trazem à Madeira um total de 5.871 pessoas, das quais 4.204 passageiros.

O Marella Discovery 2 veio de Lanzarote, com 1 754 passageiros e 752 tripulantes.

Fica 11 horas na Madeira e tem saída prevista para as 17h00, com destino a La Palma, no âmbito do cruzeiro de 07 dias pelas ilhas da Madeira e Canárias que termina no próximo dia 27.

O Mein Schiff 5, proveniente de Tenerife, está a realizar um cruzeiro de 14 dias por estas ilhas do Atlântico e a bordo, traz 2.450 passageiros e 915 tripulantes.

Faz uma escala de 16 horas no Funchal e por volta das 22h00 de sábado navega também para La Palma. Este cruzeiro acaba na quinta-feira da próxima semana, dia 30 de janeiro.

Neste domingo, não há navios em porto, mas na segunda-feira, regressam o AIDAcosma e o Azura, navios também posicionados nesta área geográfica e que marcam presença semanalmente, no Porto do Funchal.