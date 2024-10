A proposta do Orçamento do Estado para 2025 define uma “transferência do Ministério da Defesa Nacional, até ao montante de 194.394 euros, com vista ao cumprimento do protocolo de cooperação “Sentinela Atlântica”.

Este protocolo foi celebrado entre o Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Governo Regional da Madeira, a Universidade da Madeira e a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e é destinado ao desenvolvimento de sistemas robóticos, sensores remotos, veículos aéreos não tripulados e veículos subaquáticos autónomos, para a vigilância e monitorização ambiental.