As transferências do Orçamento do Estado para 2025 para os municípios da Região Autónoma da Madeira são de cerca de 105 milhões de euros, mais 8,5 milhões de euros do que em 2024.

Apesar de a generalidade dos municípios da Região virem as transferências aumentarem para o próximo ano, o Funchal terá uma redução de 1,7 milhões de euros, face à transferência feita este ano, para 14,96 milhões de euros.

Por seu turno, Câmara de Lobos, que em 2024 recebeu 13 milhões de euros, dá um salto em 2025 para uma transferência de 14,69 milhões de euros, praticamente a mesma verba que irá receber o Funchal.

Por outro lado, no capítulo das transferências para as juntas de freguesias, em 2025, as 54 freguesias da Região vão receber 7,4 milhões de euros, sendo 1,9 milhões para distribuir pelas 10 freguesias do Funchal.

Já no orçamento para 2024, as transferências totais para as juntas de freguesia da Região ascenderam a 6,5 milhões de euros. A verba destinada às freguesias do Funchal não foi além dos 1,7 milhões de euros.