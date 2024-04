O Estado passou de um excedente de 1.177 milhões de euros para um défice de 259 milhões de euros até março, o que não se verificava desde dezembro de 2022, segundo a síntese de execução orçamental.

“Ao longo do primeiro trimestre do corrente ano, o saldo global das Administrações Públicas (AP) passou de um excedente de 1.177 milhões de euros para um défice de 259 milhões de euros”, lê-se no documento divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), que precisa que esta situação já não se verificava desde dezembro de 2022.

Em causa está uma diminuição de 5.317,5 milhões de euros relativamente ao mesmo período do ano passado.