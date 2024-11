Uma distinção fruto também dos muitos investimentos que ali foram efetuados nos últimos tempos, em direção à autossustentabilidade, ao nível da rega e da energia.

O anúncio foi feito esta noite no Savoy Palace, na 11.ª gala ‘World Golf Awards 2024’, evento que junta na Região os principais nomes do mundo do golfe e outras tantas figuras de proa da indústria do turismo do golfe. Especificamente, a cerimónia, organizada por Steve Rider, reúne líderes do turismo de golfe de países de África, Ásia, Europa, Médio Oriente, América Latina, América do Norte e Oceânia.