Nove mil pessoas desembarcam no Funchal este fim de semana

O Porto do Funchal recebe, este fim de semana, dois navios de cruzeiro que trazem à Região um total de 9.000 pessoas.

O ‘Celebrity Apex’ atracou esta manhã, com 2.832 passageiros e 1.294 tripulantes, partindo pelas 16 horas em direção a terras espanholas, no âmbito de um cruzeiro de 11 noites que teve como porto de origem Southampton e já passou por Porto, Lisboa, Grã-Canária e Tenerife, seguindo-se ao Funchal, Corunha e o regresso ao porto de origem, a 21 de outubro. A 20 de abril do próximo ano, regressa à Madeira.

Amanhã é dia de chegada do ‘Sky Princess’, que viaja com 3.674 passageiros e 1.364 tripulantes a bordo, totalizando as 9.164 pessoas que irão passar pela baía funchalense, entre hoje e amanhã.

A ‘princesa do céu’ pairará sobre as águas regionais até às 16h30 deste domingo, partindo em direção a Tenerife, dando continuidade ao cruzeiro de 12 noites, também ele iniciado em Southampton, onde acaba a viagem a 28 de outubro. Em dezembro, retorna à Região, no dia 5.