‘MSC Cruzeiros’ oferece crédito a abordo em itinerários com embarque e desembarque no Funchal

A ‘MSC Cruzeiros’ lançou uma oferta de crédito a bordo no valor de 100 euros por camarote para determinados itinerários no Inverno 2024/2025 com embarque e desembarque no Funchal.

Aos passageiros que irão viajar de Lisboa ou do Porto, caso adquiram o Pacote Especial Cruzeiro e Voos, a ‘MSC Cruzeiros’ oferece este crédito a bordo para realizar este novo itinerário e explorar as ilhas Canárias, a bordo do MSC Opera.

!Entre 3 de novembro de 2024 e 20 de março de 2025, descubra um total de 21 cruzeiros em direção ao fascinante arquipélago vulcânico Espanhol, podendo escolher entre itinerários de 9,8,7 ou 6 noites para uma escapadela inesquecível pelas Ilhas Canárias: Santa Cruz de Tenerife (Ilha de Tenerife), Arrecife (capital de Lanzarote), Las Palmas (na Gran Canária), Puerto del Rosário (em Fuerteventura) e Santa Cruz de La Palma (a capital de La Palma)”, expressa a organização, em comunicado.

Esta oferta é limitada, pelo que os passageiros podem desde já efetuar a sua reserva “para garantir os melhores camarotes e aproveitarem a possibilidade de ter tudo incluído”.