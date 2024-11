A MSC Cruzeiros acaba de lançar uma Nova Promoção para a Black Friday, Promo Black Week, com descontos até 70% com bebidas incluídas, em determinadas partidas seleccionadas no Funchal, Caraíbas, Norte da Europa, Mediterrâneo Oriental e Ocidental e Dubai & Abu Dhabi, para que possa fazer aquela viagem que sempre quis fazer.

Esta nova promoção da MSC Cruzeiros é válida a partir do dia 22 de Novembro até ao dia 2 de Dezembro, dando a possibilidade aos passageiros de escolherem o seu cruzeiro de Inverno 2024-2025, com a possibilidade de ter tudo incluído na sua reserva a preços absolutamente imperdíveis!

Com embarque a partir do Funchal, poderá reservar um cruzeiro a bordo do MSC Opera e, aproveitar as partidas abrangidas por esta promoção.

O MSC Opera partirá do Funchal, na Madeira, e visitará as Ilhas Canárias: Santa Cruz de Tenerife (Ilha de Tenerife), Arrecife (capital de Lanzarote), Las Palmas (na Gran Canária), Puerto del Rosário (em Fuerteventura) e Santa Cruz de La Palma (a capital de La Palma), em itinerários que prometem sempre temperaturas primaveris.

Para facilitar a deslocação de passageiros que não residam no Funchal, a MSC Cruzeiros terá também disponível a possibilidade de incluir um pacote de voo Ida/Volta de Lisboa e pacote de voo Ida/Volta do Porto para navegar nos itinerários do MSC Opera a partir do Funchal.

No Mediterrâneo, os itinerários realizados pelo MSC World Europa são alguns dos destaques deste Inverno, abrangidos pela promoção. Este navio inovador com um design ultramoderno e uma infinidade de experiências culinárias, de entretenimento e de lazer para todas as idades, o navio parte de Barcelona, em Espanha, para uma aventura de 7 noites no Mediterrâneo que dará aos passageiros a oportunidade de explorar pontos turísticos europeus de renome como Génova, Roma (porto de Civitavecchia) e Sicília (porto de Messina) em Itália; Valetta, Malta; e Marselha, França, criando memórias que durarão a vida toda.

A região do Dubai & Abu Dhabi são também um verdadeiro paraíso de compras, com centros comerciais futuristas, onde estão as melhores marcas mundias a preços imperdíveis. A MSC Cruzeiros facilita-lhe a ida a esses locais, com os seus pacotes especiais com voos incluídos de Lisboa para o Dubai e regresso a Lisboa, podendo ser uma opção muito apelativa para estes meses de Inverno.

As Caraíbas têm sido também, desde sempre, um dos mais belos e fascinantes destinos do mundo, um sonho para qualquer turista que queira descansar em cenários majestosos, rodeado por enormes praia de areia branca, palmeiras, frutos exóticos, a barreira de corais, repleta de peixes tropicais de todas as cores e um mar azul-turquesa. Poderá viajar até às Caraíbas, com a MSC Cruzeiros, e desfrutar de temperaturas quentes ao melhor preço com a Promo Black Week da MSC Cruzeiros!

A MSC Cruzeiros oferece uma grande variedade de portos de partida para o seu cruzeiro no Norte da Europa e muitos mais portos de escala para conhecer durante as suas férias. Os passageiros poderão explorar destinos encantadores com estadias prolongadas em cada porto, de forma a que possam aproveitar ao máximo o seu tempo em terra. Não perca a oportunidade de descobrir a beleza das Pérolas do Norte da Europa a preços muito mais acessíveis!

Esta Promoção é válida somente para novas reservas em partidas seleccionadas do Inverno 2024/2025, limitada à disponibilidade e não acumulável com outras ofertas e/ou promoções, incluindo o MSC Voyagers Club, sendo que esta promoção não está disponível para grupos. Para mais informações sobre itinerários ou destinos incluídos nesta promoção, por favor contacte o seu Agente de Viagens ou visite o nosso website em www.msccruzeiros.pt.