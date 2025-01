A empresa ‘MSC Cruzeiros’ conquistou, pelo 8.º ano consecutivo, a distinção de ‘Escolha do Consumidor’, na categoria de ‘Cruzeiros’, pela Consumer Choice - Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, com uma classificação geral de 8,6 numa escala de 0 a 10.

A companhia de cruzeiros foi uma das 25 marcas com melhor classificação, o que demonstra, a seu ver, “o compromisso constante em elevar a experiência de cruzeiros, tornando-a única e inesquecível aos olhos dos consumidores”.

Este ano, para determinar as marcas vencedoras, foram realizadas mais de 250 mil avaliações, junto de 2.000 marcas de setores tão distintos como Comunicação Social, Alimentação, Viagens e Lazer, Equipamentos e Higiene para o Lar, Cuidados Pessoais, Serviço e Comércio Especializado, Produtos e Serviços de Beleza, Cuidados Infantis, Financeiro, Automóvel e Transporte Ferroviário.

Com sede em Genebra, na Suíça, a MSC Cruzeiros é a terceira maior companhia de cruzeiros do mundo e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, América do Sul, Médio Oriente e África do Sul, com uma presença forte e crescente na América do Norte e no Extremo Oriente.