O Hotel Meliá Madeira Mare celebra, neste mês de março, o seu 15º aniversário.

Desde a sua abertura, em 2009, “a unidade do Grupo ‘Hoti Hoteis’ tem sido uma referência no que diz respeito ao serviço excecional, acolhimento caloroso e experiências memoráveis que proporciona aos seus hóspedes”, regozija-se a marca, lembrando que a equipa assume o compromisso de ser um “lar longe de casa para muitos hóspedes”.

Por outro lado, “é notável o contributo cultural do Meliá Madeira Mare, através da decoração única do hotel, assinada pela prestigiada designer de interiores Nini Andrade Silva, e as obras de arte do renomado artista plástico Marcos Milewski”, reforça, aditando que o hotel se destaca, ainda, pela “oferta de um serviço distinto e pela sua abordagem não obstrutiva, onde os clientes sentem total liberdade para descansar, relaxar e desfrutar da sua estadia sem serem incomodados”.

Num comunicado enviado à redação, o Meliá releva ainda o facto de ser o “primeiro hotel da marca internacional Meliá Hotels and Resorts a abrir na Madeira e também a primeira unidade de 5 estrelas em Portugal”.