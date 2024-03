No presente mês, arrendar uma casa custa, em média, 1.600 euros, uma subida de 7% comparativamente com o mês passado; ao passo que comprar casa custa, em média, 449.000 euros, valor que estabilizou comparativamente ao mês passado (+0.22%).

Os dados foram divulgados, hoje, pelo Imovirtual no seu barómetro relativo à evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda na Madeira Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo de março deste ano com o período homólogo, março de 2023.

No que toca concretamente ao arrendamento, a nível nacional, em relação ao valor médio dos imóveis para arrendar, houve um aumento na renda média de +33%, estando 320 euros mais caro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. “Apesar de estarmos a verificar uma ligeira estabilização dos valores médios, em março houve um aumento (+4%), fixando-se agora em 1 300€, comparado com o mês passado”, denota o portal imobiliário.

Focando na Madeira, em março deste ano, arrendar uma casa custa, em média, 1.600 euros, uma subida de 7% comparativamente com o mês passado. “Contudo, quando comparado com o período homólogo, março de 2023, em que arrendar uma casa custava, em média, 1 000€, verifica-se uma subida acentuada de 60%”, aponta.

No que concerne aos preços da venda de casas, a nível nacional, comparando março deste ano com o mês anterior, fevereiro, verifica-se uma subida muito ligeira (+0.31%), fixando-se em 321.000 euros. Em comparação com o período homólogo de 2023, que registou um valor médio de venda de 290.000 euros, há um aumento de +11%, com as casas a ficarem quase trinta e um mil euros mais caras.

Quanto à Madeira, em março deste ano, comprar uma casa custa, em média, 449.000 euros, valor que estabilizou comparativamente ao mês passado (+0.22%). “Contudo, quando comparado com o período homólogo, março de 2023, em que comprar uma casa custava, em média, 380 000€, verifica-se uma subida acentuada de 18%”, reforça.

Ponta do Sol aumentou e Machico diminuiu

O Imovirtual destaca ainda alguns concelhos, sendo que o município que registou um maior aumento no preço médio das casas para venda, comparado com março de 2023, foi Ponta do Sol (+42.22%), onde os valores sobem de 450.000 euros para 640.000 euros.

Já Machico foi o único concelho que registou uma diminuição dos preços médios das casas para venda (-0.33%, 300.000 euros para 299.000 euros).

Santana (220.000 euros) também está no leque como o concelho mais barato para comprar casa em março deste ano. O mais caro é Calheta (755.000 euros).