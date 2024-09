A Madeira está incluída na lista de regiões do país mais caras para arrendar casa em setembro, de acordo com um estudo do Imovirtual. No topo Lisboa (2.000€), seguindo-se Setúbal (1.500€), Ilha da Madeira (1.500€) Porto (1.300€), Faro (1.025€) e Braga (1.000€).

O portal imobiliário de referência divulga hoje o seu barómetro relativo à evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda em Portugal, incluindo ilhas, sendo que os dados agora partilhados referem-se ao comparativo de setembro com agosto deste ano e com o período homólogo de setembro de 2023.

No que toca ao arrendamento, em relação ao valor médio dos imóveis para arrendar, o Imovirtual verifica um aumento na renda média de 42% em comparação com setembro do ano passado, estando 460 euros mais caro. Em relação ao mês anterior, houve uma ligeira estabilização passando de 1 500€ para 1 560 euros (+3%).

Os distritos com maior aumento da renda média em setembro face ao mês anterior foram:

Santarém: +20% (750€ para 900€)

Setúbal: +20% (1 250€ para 1 500€)

Viseu: +16% (688€ para 800€)

Castelo Branco: +14% (550€ para 625€)

Viana do Castelo: +12% (825€ para 925€)

Bragança: +10% (420€ para 462.50€)

Em contrapartida, os distritos que registaram as maiores descidas da renda média em setembro comparativamente com agosto foram:

Portalegre: -23% (750€ para 575€)

Guarda: -14% (350€ para 300€)

Beja: - 13% (750€ para 650€)

Leiria: -2% (920€ para 900€)

Faro: -2% (1 050€ para 1 025€)

Lisboa: - 1% (2 015€ para 2 000€)

No entanto, existiram também distritos em que os valores se mantiveram exatamente iguais em setembro face a agosto como:

Braga: 0% (1 000€)

Coimbra: 0% (750€)

Évora: 0% (850€)

Vila Real: 0% (600€)

Comparativamente com setembro do ano passado, os distritos que registaram o maior aumento da renda média foram:

Setúbal: +50% (1.000€ para 1.500€)

Viseu: +36% (590€ para 800€)

Santarém: +35% (665€ para 900€)

Porto: +30% (1 000€ para 1 300€)

Lisboa: +29% (1 550€ para 2 000€)

Castelo Branco: +25% (500€ para 625€)

Em comparação com setembro do ano passado, houve diminuições nos preços médios de arrendamento nos seguintes distritos:

Guarda: -39% (495€ para 300€)

Bragança: -8% (500€ para 462.50€)

Os distritos mais baratos para arrendar casa em setembro foram Guarda (300€), Bragança (462.50€) e Portalegre (575€). Lisboa continua a ser o mais caro (2.000€), seguindo-se Setúbal (1.500€), Ilha da Madeira (1.500€) Porto (1.300€), Faro (1.025€) e Braga (1.000€).

No que respeita à venda, de forma geral, segundo o mesmo estudo, comprar uma casa é cerca de 70.000 euros mais caro do que em setembro do ano passado (+22%), passando de 325.000 euros para 395.000 euros. Em relação ao mês passado, houve uma estabilização (+1%, 390.000€ para 395.000€).

Os distritos com maior aumento no preço de venda em setembro face ao mês anterior foram:

Coimbra: +6% (216.000€ para 229.250€)

Porto: +5% (280.000€ para 288.000€)

Viana do Castelo: +3% (280.000€ para 288.000€)

Lisboa: +3% (583.500€ para 600.000€)

Beja: +3% (180.000€ para 185.000€)

Viseu: +3% (164.000€ para 168.500€)

Em contrapartida, os distritos que registaram as maiores descidas do preço de venda média em setembro comparativamente com agosto foram:

Leiria: -4% (310.000€ para 299.000€)

Braga: -3% (319.000€ para 310.000€)

Santarém: -2% (213.250€ para 210.000€)

Faro: -0.37% (540.000€ para 538.000€)

Por outro lado, existiram distritos que o preço de venda em setembro comparativamente com agosto, se mantiveram exatamente iguais:

Bragança: 0% (110.000€)

Évora: 0% (250.000€)

Guarda: 0% (90.000€)

Portalegre: 0% (100.000€)

Ilha de Porto Santo: 0% (350.000€)

Comparando com setembro de 2023, os distritos que registaram o maior aumento no preço das casas foram:

Lisboa: +40% (429.900€ para 600.000€)

Beja: +35% (137.500€ para 185.000€)

Porto: +25% (335.000€ para 420.000€)

Setúbal: +23% (350.000€ para 430.000€)

Vila Real: +23% (160.000€ para 196.500€)

Aveiro: +22% (270.000€ para 330.000€)

Quanto aos distritos que registaram uma diminuição do preço médio comparado com o período homólogo (setembro de 2023) são:

Castelo Branco: -25% (98.000€ para 73.950€)

Bragança: -11% (123.000€ para 110.000€)

Viseu: -3% (174.000 para 168.500€)

Em contrapartida, aponta o Imovirtual, Guarda (0%, 90.000€) foi o único distrito em que os preços médios se mantiveram exatamente iguais aos de setembro do ano passado.

Os distritos mais baratos para comprar casa em setembro foram CasteloBranco (73.950€), Guarda (90.000€), Portalegre (100.000€) e Bragança (110.000€). Lisboa continua a ser o mais caro (600.000€), seguindo-se Faro (538.000€), Setúbal (430.000€) e Porto (420.000€).

Em relação às ilhas, verificou-se uma variação nos preços dos imóveis para venda entre setembro de 2023 e setembro de 2024. Os aumentos mais significativos foram registados em:

Ilha de São Jorge: +46% (140.000€ para 205.000€)

Ilha de São Miguel: +31% (245.000 para 319.950€)

Ilha da Madeira: +21% (425.000 para 515.000€)

Por outro lado, algumas ilhas registaram descidas nos preços médios:

Ilha do Faial: -59% (182.000€ para 74.000€)

Ilha do Corvo: -52% (135.000€ para 65.000€)

Ilha do Pico: -13% (200.000€ para 175.000€)

Ilha da Graciosa: -13% (120.000€ para 105.000€)

As ilhas com o maior aumento no preço de venda em setembro face ao mês anterior foram:

Ilha de São Jorge: +3% (200.000€ para 205.000€)

Ilha da Madeira: +2% (505.000€ para 515.000€)

Em contrapartida, a grande maioria das ilhas ou desceu os seus preços médios ou manteve-os exatamente iguais aos do mês anterior, nomeadamente:

Ilha do Corvo: -35% (135.000€ para 100.000€)

Ilha da Faial: -23% (182.000€ para 74.000€)

Ilha de São Miguel: -0.02% (320.000€ para 319.950€)

Ilha da Graciosa: 0% (105.000€)

Ilha de Porto Santo: 0% (350.000€)

Ilha de Santa Maria: 0% (158.700€)

Ilha do Pico: 0% (175.000€)

Os preços mais baixos para comprar casa em setembro nas ilhas foram na Ilha do Corvo (65.000€), ilha do Faial (74.000€), e Ilha da Graciosa (105.000€). Os preços mais altos foram registados na Ilha da Madeira (515.000€), Ilha de Porto Santo (350.000€) e Ilha de São Miguel (319.950€).