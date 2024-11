A Madeira é o melhor destino emergente de golfe do mundo. A distinção foi esta noite anunciada na gala World Golf Awards, que vai decorrendo no Savoy Palace.

Esta é a cereja no topo do bolo de mais um ano extraordinário ao nível da promoção do destino, sendo que esta distinção tem tanto mais significado por ser feita a partir da votação de profissionais que operam na industria do golfe e também do público à escala mundial, nomeadamente consumidores do turismo de golfe.

Na corrida com a Madeira estavam Baku, Maiorca, Maremma, Mie, Miyzaki, Sicília e ainda um circuito da Arábia Saudita, o ‘King Abdullah Economic’.

No site da ‘world travel awards’ podem-se ler menções elogiosas aos três campos de golfe existentes na Região Autónoma da Madeira, nomeadamente acerca do “espetacular campo do Santo da Serra, de 27 buracos, do Robert Trent Jones Senior, que é uma das mais belas paisagens naturais que você poderia imaginar. O principal clube de golfe e campo é o local ideal para fugir da agitação da vida quotidiana”.

Já o “Palheiro Golf de 18 buracos é um dos campos de golfe mais bonitos da Europa. O percurso do campeonato par 72 serpenteia por um ambiente imaculado de pinheiros marítimos e florestas botânicas bordadas com vegetação subtropical exuberante. A quase 500 m acima do nível do mar, o local é abençoado com vistas dramáticas do horizonte montanhoso da Madeira e do vasto Oceano Atlântico”.

“A Madeira também abriga o Porto Santo Golfe, um incrível campo de golfe de 18 buracos localizado na ilha de Porto Santo. O campo projetado por Seve Ballesteros combina beleza natural com design estratégico, tendo como cenário deslumbrante colinas, falésias costeiras e o Oceano Atlântico”, pode-se ainda ler acerca do palco da ilha dourada.

Na implícita promoção, é aditado que “todos os três campos podem ser experimentados por um preço único com o ‘Madeira Golf Passport’, disponível para compra em pacotes de três, quatro ou cinco voltas”.

A escolha da Madeira para acolher a gala não será alheia a esta projeção ímpar dos campos da Região. Chris Frost, diretor Geral do World Golf Awards, destaca que “a Madeira é uma ilha abençoada com um clima tropical sublime, uma cultura fascinante, uma deliciosa comida gourmet e uma incrível flora e fauna – tornando-a no destino perfeito para a prática do golfe”.