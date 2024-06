O preço das casas na Região subiu 1,8% em maio face ao mês anterior, sendo a zona do país que registou um maior aumento. Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.057 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de maio, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, segundo o mesmo portal, a subida foi de 5,1% e a anual de 21,1%.

De acordo com o idealista, os preços da região subiram nos concelhos da Ribeira Brava (3,2%), São Vicente (3,1%), Santa Cruz (2,4%), Funchal (1,5%), Calheta (1,5%) e Ponta do Sol (1,5%). Já em Câmara de Lobos (-0,1%), os preços mantiveram-se estáveis.

O município mais caro para comprar casa é o Funchal (3.355 euros/m2), seguido por Calheta (3.258 euros/m2), Ponta do Sol (2.901 euros/m2), Ribeira Brava (2.740 euros/m2), Câmara de Lobos (2.430 euros/m2), Santa Cruz (2.164 euros/m2) e São Vicente (1.853 euros/m2).

As casas no Porto Santo subiram 1,2% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.267 euros/m2.

A nível nacional, o preço da habitação subiu 1,2% em maio, situando-se em 2.654 euros/m2. No mês de maio, os preços das casas à venda aumentaram em quatro regiões do país. A liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma da Madeira (1,8%), seguida pelo Norte (1,5%), Grande Lisboa (0,9%) e Algarve (0,6%). Já no Alentejo (-0,4%) e Região Autónoma dos Açores (-0,2%), os preços mantiveram-se estáveis nesse período.

Refere também o idealista que o ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (4.060 euros/m2), seguido por Faro (3.355 euros/m2), ilha da Madeira (3.070 euros/m2), Porto (2.612 euros/m2), Setúbal (2.511 euros/m2), ilha de Porto Santo (2.267 euros/m2), Aveiro (1.709 euros/m2), ilha de São Miguel (1.688 euros/m2), Leiria (1.651 euros/m2), Braga (1.610 euros/m2), Viana do Castelo (1.483 euros/m2), ilha do Pico (1.481 euros/m2), Coimbra (1.385 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.341 euros/m2), ilha do Faial (1.288 euros/m2), Évora (1.284 euros/m2), ilha de São Jorge (1.217 euros/m2), ilha Terceira (1.206 euros/m2) e Santarém (1.169 euros/m2).

Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (690 euros/m2), Portalegre (719 euros/m2), Castelo Branco (852 euros/m2), Bragança (882 euros/m2), Vila Real (976 euros/m2), Beja (1.114 euros/m2) e Viseu (1.145 euros/m2).