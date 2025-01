Lisboa e Funchal são as cidades que requerem o maior esforço por parte das famílias para arrendar uma casa, sendo necessário destinar 91% dos seus rendimentos, segundo dados do idealista que analisou a evolução das taxas de esforço entre o quarto trimestre de 2023 e o mesmo período de 2024, tanto no mercado de compra como no de arrendamento.

A análise começa por constatar que o esforço financeiro exigido para arrendar uma casa em Portugal aumentou para 83% no final de 2024, dois pontos percentuais acima dos 81% registados no mesmo período de 2023. Já na compra de habitação, a tendência foi inversa: a taxa de esforço nacional caiu de 72% para 70% em dezembro do ano passado.

Taxa de esforço no arrendamento

O idealista indica que, das 20 cidades analisadas, foi em Viana do Castelo onde a taxa de esforço para arrendar uma casa mais aumentou no último ano, passando de 47% no quarto trimestre de 2023 para 57% no mesmo período de 2024, aumentando 10 p.p.

“Entre os maiores aumentos das taxas de esforço para arrendar casa no último ano está ainda Ponta Delgada (8 p.p.), Lisboa (4 p.p.), Setúbal (3 p.p.), Braga (2 p.p.), Coimbra (2 p.p.), Funchal (2 p.p.), Viseu (2 p.p.) e Aveiro (1 p.p.). Na Guarda, Leiria e Porto a taxa de esforço não variou durante este período”, denota.

Por outro lado, a taxa de esforço diminuiu em Faro (-11 p.p.), Beja (-10 p.p.), Évora (-7 p.p.), Bragança (-6 p.p.), Portalegre (-2 p.p.), Castelo Branco (-2 p.p.), Santarém (-1 p.p.) e Vila Real (-1 p.p.).

“Lisboa e Funchal são as cidades que requerem o maior esforço por parte das famílias para arrendar uma casa, sendo necessário destinar 91% dos seus rendimentos. Segue-se o Porto (76%), Faro (76%), Setúbal (65%), Aveiro (59%), Ponta Delgada (58%), Viana do Castelo (57%), Braga (56%), Évora (56%), Santarém (50%), Leiria (48%), Viseu (46%), Coimbra (44%) e Vila Real (40%)”, refere.

Já as cidades onde as rendas da casa pesam menos nos rendimentos familiares são Portalegre (31%), Bragança (32%), Beja (33%), Castelo Branco (34%) e Guarda (35%). De referir que todas as capitais de distrito, com a exceção de Portalegre, Bragança e Beja, apresentaram taxas de esforço superiores ao recomendado, de 33%.

Taxa de esforço para comprar

O idealista menciona ainda que a percentagem de rendimentos que as famílias devem destinar para comprar uma casa, aumentou em seis capitais de distrito das 20 analisadas.

Foi em Portalegre onde a taxa de esforço mais aumentou, passando de 18% a 22%, originando um aumento de 4 p.p. Seguem-se os aumentos da taxa de esforço em Setúbal (3 p.p.), Vila Real (3 p.p.), Santarém (1 p.p.), Ponta Delgada (1 p.p.) e Bragança (1 p.p.). Já na Guarda e Viseu, a taxa de esforço não variou durante este período. Por outro lado, a taxa de esforço diminuiu no Funchal (-13 p.p.), Porto (-10 p.p.), Viana do Castelo (-8 p.p.), Faro (-8 p.p.), Lisboa (-8 p.p.), Évora (-7 p.p.), Braga (-6 p.p.), Leiria (-6 p.p.), Castelo Branco (-3 p.p.), Aveiro (-3 p.p.), Coimbra (-2 p.p.) e Beja (-2 p.p.).

Taxa de esforço de 102% no Funchal

O estudo afirma ainda que, no quarto trimestre do ano, as cidades com a maior taxa de esforço para comprar casa foram Funchal (102%) e Faro (101%), seguidas por Lisboa (95%), Porto (73%), Aveiro (69%), Ponta Delgada (63%), Viana do Castelo (57%), Braga (56%), Leiria (53%), Viseu (50%), Setúbal (50%), Coimbra (47%), Évora (45%), Vila Real (39%) e Santarém (35%).

“Verifica-se ainda que há cinco capitais de distrito onde é possível comprar casa com uma taxa de esforço inferior à recomendada de 33% (em que a prestação da casa pesa menos de um terço do rendimento disponível da família): Guarda (17%), Castelo Branco (19%), Portalegre (22%), Beja (22%) e Bragança (32%)”, indica.