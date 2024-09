A Câmara Municipal do Funchal retirou 219 imóveis da ilegalidade este ano, informou o vereador com o pelouro do Urbanismo do município, João Rodrigues.

Estas mais de duas centenas de imóveis são “construções existentes que não estavam devidamente legalizadas”, mas que depois dos proprietários terem apresentado o seu projeto conseguiram regularizar a situação. Para o efeito, “algumas tiveram de ter alguma intervenção de construção”, pormenoriza o autarca.

