Idealista recebe em média 23 contactos por cada casa para arrendar no Funchal

No segundo trimestre de 2024, o Idealista recebeu, em média, 23 contactos por cada anúncio de casa para arrendar no Funchal. O número equivale a uma subida de 12% face ao período homólogo.

O município está entre os distritos, do País, cujos contactos mais aumentaram, a par de Portalegre (+47% comparativamente ao mesmo hiato temporal do ano passado), Vila Real (+15%), Guarda (+8%)l Viseu (+8%), Beja (+2%), Ponta Delgada (+2%) e Setúbal (+1%).

Em Portugal, foi registada uma média de 31 contactos por anúncio, ainda que, comparativamente ao mesmo período de 2023, o número tenha diminuído 29%, uma vez que nesse período o Idealista recebia, em média, 45 contactos.

A média de contactos por anúncio no segundo trimestre, diminuiu em 12 capitais de distrito nos últimos doze meses. Porto foi a cidade onde média de contactos mais desceu, com menos 40% de contactos recebidos. Seguem-se Coimbra (-38%), Viana do Castelo (-35%), Faro (-35%), Lisboa (-32%), Braga (-27%), Évora (-27%), Leiria (-17%), Aveiro (-15%), Santarém (-13%), Castelo Branco (-11%) e Bragança (-3%).