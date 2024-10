A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) divulgou os resultados do inquérito “Balanço Verão 2024”, realizado junto dos seus associados, e que revelou um verão de 2024 positivo para o setor. De acordo com o inquérito, a hotelaria nacional mostrou sinais de crescimento, consolidando a sua posição mesmo junto do mercado interno.

Agregando o todo nacional, a análise revela um aumento de 1 ponto percentual na TO em relação a 2023, acompanhado de um crescimento de 11% no ARR. Estes resultados refletem um crescimento sustentado, com a hotelaria a beneficiar de um aumento do fluxo quer de turistas internacionais, quer nacionais.

A Taxa de ocupação foi de 81%, a nível nacional, sendo que as regiões dos Açores e da Madeira registaram as melhores performances no que diz respeito à Taxa de Ocupação, com ambas as regiões a atingir os 91%, durante os meses de verão.

Seguiram-se o Algarve com 85% e a Grande Lisboa e Península de Setúbal com 84%. A Norte, a região registou 76% e o Alentejo fechou o período de verão com 72% de TO. As regiões com as taxas de ocupação mais baixas foram o Oeste e Vale do Tejo e o Centro, com 62% e 70%, respetivamente.

No que se refere ao preço médio por quarto (ARR) a nível nacional, o valor fixou-se nos 172 euros. O Algarve liderou ao registar um ARR de 227 euros. O Alentejo e a Grande Lisboa seguiram-se com 195 euros e 193 euros, respetivamente. Os Açores e a Madeira registaram um ARR de 175 euros e 161 euros, sendo que esta última ficou abaixo da média nacional. No extremo oposto, as regiões do Centro e do Oeste e Vale do Tejo verificaram os valores mais baixos, com 116 euros e 106 euros.

Sobre a estadia média, o inquérito revela que as regiões da Madeira e do Algarve lideraram este indicador, registando 5,4 noites e 4,8 noites, respetivamente. Os Açores, com 3,4 noites, também ficaram acima da média. Outras regiões, como a Grande Lisboa e o Centro verificaram uma Estada Média de 2,7 noites, enquanto o Alentejo e a Península de Setúbal registaram 2,6 e 2,5 noites, respetivamente. No entanto, o Oeste e Vale do Tejo foi a região com a Estada Média mais baixa, tendo-se fixado nas 2 noites.

Nos proveitos totais, a Madeira e Açores também tiveram melhor desempenho. A nível nacional, o acumulado dos Proveitos Totais mostrou que 75% dos inquiridos registaram resultados melhores ou muito melhores, enquanto 17% reportaram resultados piores ou muito piores.

99% dos inquiridos da Madeira reportaram Proveitos Totais superiores ou muito superiores aos de 2023. Nos Açores, com 97%, a partilharem da mesma opinião. No Algarve, este valor fixou-se nos 89%. Na Península de Setúbal, 75% dos inquiridos observaram Proveitos Totais superiores ou muito superiores, enquanto no Norte essa percentagem foi de 72%, e na Grande Lisboa situou-se nos 71%. No Centro, 65% dos inquiridos indicaram uma melhoria nos Proveitos Totais, mas no Oeste e Vale do Tejo esse valor desceu para 58%, com 36% a considerar os Proveitos Totais piores ou muito piores.