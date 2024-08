A Secretaria Regional das Finanças confirmou, hoje, ao JM, que as novas tabelas de retenção na fonte deverão ser “aprovadas ainda esta semana” na Região.

”Neste momento, o Governo Regional está a trabalhar nas novas tabelas de retenção na fonte, para que as mesmas sejam aprovadas ainda esta semana, no sentido de refletir nessas retenções, as reduções de 30% em relação ao continente, aprovadas no Orçamento da Região para 2024”, respondeu o Governo.

Assim, as novas tabelas já vão refletir o desagravamento do IRS aprovado em sede de Orçamento do Estado e o desagravamento definido pelo Governo Regional.

Quanto ao desagravamento previsto nas tabelas foram publicadas ontem pelo Governo da República, a sua entrada em vigor na Madeira deverá acontecer mais tarde, porque o assunto ainda precisa passar pelo Parlamento Regional.

