A gerência da GESBA esteve na freguesia da Madalena do Mar, onde visitou parte da obra que vai aumentar em 220 metros o monocarril ali existente para transporte de banana. Ao todo a infraestrutura terá 670 metros.

De acordo com um comunicado da secretaria regional da Agricultura e Ambiente, enviado ao JM esta tarde, os administradores da empresa pública Aurélia Sena e Nuno Barros estiveram com vários produtores que passam a ser beneficiados pela nova extensão desta infraestrutura.

Com este investimento, suportado pela GESBA, a empresa pretende diminuir o esforço humano nos terrenos íngremes daquela freguesia do concelho da Ponta do Sol.

Com a conclusão deste investimento será possível transportar os cachos dos produtores mais facilmente antes de os transferir para a empresa de gestão do sector, seja esse transporte feito pelo próprio produtor ou pelos colaboradores da GESBA.

Formação com Victor Galán

A GESBA esteve hoje focada na formação. Cerca de quatro dezenas de técnicos e produtores estiveram na sessão de encerramento da formação em novas técnicas de produção de bananicultura, que decorreram desde segunda-feira, com Victor Galán, reconhecido mundialmente no sector da fruticultura, particularmente da banana, do mango e da líchia.

No encerramento, a gerente da empresa, Aurélia Sena, agradeceu ao especialista Victor Galán a disponibilidade para se deslocar durante esta semana à Madeira, ensinando diferentes técnicas aos colegas e esclarecendo dúvidas aos produtores que se inscreveram na ação que se estendeu, posteriormente, aos mangos.

Esta formação é o resultado da reorganização do sector da banana, que passa por uma maior capacitação de todos quantos estão ligados a uma das principais produções agrícolas madeirenses, que reúne cerca de 2900 produtores.