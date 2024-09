De acordo com um estudo realizado e divulgado pelo Idealista, O Funchal foi a cidade do país onde o preço dos quartos mais aumentou no último ano, cujo aumento se fixa em 60%. Seguem-se Faro (33%), Aveiro (29%), Viseu (25%), Setúbal (22%), Évora (20%), Porto (17%), Braga (17%), Leiria (12%), Coimbra (7%), Lisboa (6%) e Vila Real (2%). Os preços apenas desceram em Portalegre (-4%).

Apesar disso, continua a ser em Lisboa onde a renda de um quarto é mais cara, custando 550 euros mensais. No Funchal, custa, em média, 400 euros mensais.

O relatório do Idealista acrescenta que “a renda média de um quarto em Portugal no segundo trimestre do ano situava-se nos 450 euros, face aos 900 euros necessários para arrendar um estúdio, ou seja, 100% mais caro”, conforme indicado nas conclusões.

“Ambos os produtos imobiliários registaram um aumento de preço no último ano, com os quartos a tornarem-se 12,5% mais caros e os estúdios a apresentarem um acréscimo igual de 12,5%.

A maior diferença de preço entre quartos e estúdios é em Vila Real, onde os estúdios são 117% mais caros. Segue-se Funchal (112,5%), Porto (112,4%), Coimbra (100%), Lisboa (100%), Aveiro (94,4%), Braga (92%), Setúbal (91,8%) e Évora (88,4%).

As menores diferenças de preço encontram-se em Portalegre (os estúdios são 45,8% mais caros que os quartos), Faro (50% mais caros), Leiria (78,6%) e Viseu (80%)”, é detalhado.

“Evolução anual dos estúdios

Coimbra foi onde o preço dos estúdios mais encareceu no último ano, tendo aumentado 14%, situando o preço médio em 600 euros por mês. Segue-se o Funchal (13%), Braga (12%), Lisboa (10%), Setúbal (8%), Aveiro (8%) e Porto (5%). As menores subidas anuais foram em Évora (2%) e Vila Real (2%). Por outro lado, o preço dos estúdios desceu em Faro (-37%), Leiria (-17%), Portalegre (-13%) e Viseu (-4%).

É em Lisboa onde se encontram os estúdios mais caros de Portugal, custando em média 1.100 euros por mês. Seguem-se o Porto (945 euros/mês), Funchal (850 euros/mês), Setúbal (700 euros/mês), Aveiro (700 euros/mês), Braga (672 euros/mês), Évora (631 euros/mês), Coimbra (600 euros/mês), Faro (600 euros/mês) e Vila Real (510 euros/mês). Os estúdios mais baratos encontram-se em Portalegre (350 euros/mês), Viseu (450 euros/mês) e Leiria (500 euros/mês)”, pormenorizada informação relativa aos estúdios.