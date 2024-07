“É no Funchal onde mais existem apartamentos à venda com piscina (43,9%)”, divulga hoje uma análise do Idealista.

De acordo com a mesma fonte, seguem-se Faro (23,8%), Lisboa (9,9%), Ponta Delgada (7,1%), Évora (6,8%), Porto (6,5%), Braga (4,5%), Beja (2,4%), Leiria (1,6%), Coimbra (1,5%), Castelo Branco (1,1%) e Aveiro (1%). Por menos de 1% de oferta de apartamentos com piscina à venda, encontram-se as cidades de Vila Real (0,9%), Setúbal (0,7%) e Viseu (0,2%).

Na mesma análise, o Idealista aponta que comprar um apartamento com piscina em Portugal é, em média, 61% mais caro do que comprar sem esta comodidade. “Apenas 11,2% dos apartamentos anunciados na plataforma imobiliária em Portugal dispõem de piscina como extra”, anota.

Já Évora é a cidade onde a diferença de preço entre comprar um apartamento com ou sem piscina é maior, sendo os apartamentos com piscina 86% mais caros.

Seguem-se as diferenças de preço em Setúbal (85,7% mais caros), Lisboa (65,4% mais caros), Castelo Branco (55,3% mais caros), Coimbra (49% mais caros), Ponta Delgada (46,2% mais caros), Braga (40,4% mais caros), Aveiro (36,4% mais caros) e Beja (33,8% mais caros). Com menos de 30% de diferença de preço, encontram-se o Porto (28,8% mais caros), Viseu (20,1% mais caros), Faro (16,9% mais caros), Funchal (14,1% mais caros), Leiria (11,1% mais caros) e Vila Real (1,7% mais caros).