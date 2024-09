O euro subiu hoje face ao dólar, com o mercado à espera da publicação na sexta-feira de dados sobre o mercado laboral norte-americano, antes de uma descida das taxas de juro nos Estados Unidos.

Às 17:45 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1078 dólares, quando na véspera negociava a 1,1039 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio do euro em 1,1050 dólares.

O mercado espera que no próximo dia 18, a Reserva Federal norte-americana (Fed) comece a baixar as suas taxas de juro, mas não há consenso sobre a dimensão da descida, 25 pontos base ou 50 pontos base. Por isso, os analistas seguem atentos a todos os indicadores económicos que permitam conjeturas sobre o alcance do corte.

Na zona euro, o presidente do Bundesbank (banco central alemão), Joachim Nagel, afirmou hoje em entrevista que “a inflação está no bom caminho”, mas recusou dizer se votará a favor de uma nova descida das taxas de juro na próxima reunião do BCE.