Atracou hoje, no Porto do Funchal, o estreante ‘Disney Treasure’, para uma escala técnica de abastecimento, no âmbito da viagem transatlântica que o leva aos Estados Unidos.

A bordo, seguem 1.020 passageiros, convidados da companhia, e 1.667 tripulantes. Na madrugada de amanhã, parte com destino a Provincetown, em vez de Nassau como estava previsto.

A primeira viagem deste que é o sexto navio da Disney, está marcada para 21 de dezembro, num itinerário de sete noites pelas Caraíbas, saindo de Port Canaveral, na Flórida.

No porto está, também, acostado o ‘Bolette’, vindo da Ponta Delgada, com 1.029 passageiros e 641 tripulantes a bordo.

O navio fica 10 horas na Madeira e sai às 18h00, com destino ao sul de Espanha, prosseguindo o itinerário de 14 noites, iniciado em Liverpool, a 27 de outubro, com escalas na Praia da Vitória, Ponta Delgada e Funchal, seguindo-se Cadiz, Lisboa, Porto e Liverpool, onde acaba a viagem a 10 de novembro.