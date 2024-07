Carlos Portinha, coordenador clínico e científico do Grupo Insparya, vai estar no Funchal na próxima segunda-feira, para esclarecer diversas questões relacionadas com a queda de cabelo.

O médico estará no Centro Médico do Atlântico, onde, por marcação as pessoas interessadas poderão tirar dúvidas e ficar a par das soluções clínicas propostas pela clínica, nomeadamente o transplante capilar, como solução definitiva para a alopécia.

Segundo Carlos Portinha “é fundamental sublinhar a importância do transplante capilar como uma solução eficaz contra a alopécia, uma condição que traz consigo consequências negativas a vários níveis. De facto, a queda de cabelo pode ter um grande impacto na saúde mental e levar os doentes a perderem a autoestima e a sentirem insegurança e ansiedade”.

De acordo com um comunicado da clínica, o sedentarismo, agravado pela pandemia, tem vindo a agravar a saúde capilar.

A atividade física regular, acrescenta a fonte, oxigena o couro cabeludo, ativando a circulação sanguínea e favorecendo a eliminação de toxinas. Também ajuda a regular o stress porque, ao praticar desporto, libertamos endorfinas e regulamos naturalmente a produção de serotonina.

A obesidade é apontada com outro fator de risco para a alopécia, assim como uma higiene inadequada, que leva a uma acumulação de gordura, a utilização de produtos agressivos e tintas, a aplicação de tratamentos térmicos a altas temperaturas, penteados apertados.

O médico aconselha “champôs adaptados às necessidades do nosso cabelo e aplicá-los com uma massagem suave, bem como secar o cabelo com temperaturas moderadas e evitar tranças ou rabos-de-cavalo apertados”.

“Uma vez registada a queda de cabelo, o transplante capilar é a única solução definitiva para a alopécia. No entanto, se estiver numa fase inicial em que a queda de cabelo e a deterioração da qualidade do cabelo são cada vez mais percetíveis, pode evitar uma maior queda de cabelo submetendo-se a um tratamento capilar ou a uma combinação de vários tratamentos. É o caso da mesoterapia capilar (MesoHair), do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) ou do laser de baixa frequência”, esclarece o médico.

As marcações podem ser feitas através do site Insparya.pt.