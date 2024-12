A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) disponibiliza hoje no seu portal de estatísticas oficiais, um conjunto de quadros relativos às empresas financeiras e não financeiras com sede na RAM, com informação para o período 2018-2023, com a particularidade da informação para 2023 ser já de natureza definitiva. É de notar que, em janeiro de 2025, a DREM irá disponibilizar o conjunto de dados referente à demografia das empresas e em abril de 2025 informação sobre os estabelecimentos.

Em 2023, existiam 33 934 empresas com sede na RAM, 240 das quais financeiras e 33 694 não financeiras. Daquele total, cerca de duas em cada três (64,6%) eram empresas em nome individual e uma em cada três (35,4%), sociedades. Nas 33 934 empresas da RAM trabalhavam 98 339 pessoas, 97 944 das quais nas empresas não financeiras e as restantes 395 nas empresas financeiras.

Como anteriormente referido, em 2023, o número de empresas não financeiras na Região Autónoma da Madeira ascendeu a 33 694, mais 1 712 (+5,4%) que no ano anterior. No País, verificou-se um aumento de 5,1% no número de empresas não financeiras face a 2022.

Relativamente ao pessoal ao serviço, assistiu-se a um aumento em termos globais, face a 2022, de 7,1% para um total de 97 944 (+5,6% no País). Aquele crescimento resulta mais do acréscimo de pessoal ao serviço nas sociedades (+8,1%) do que nas empresas individuais (+4,1%). É de referir que 77,0% do pessoal ao serviço pertence às sociedades.

No que respeita à dimensão média (pessoal ao serviço por empresa), em 2023, cada sociedade com sede na RAM empregava em média 6,36 pessoas. No País, a média era mais elevada (7,19 pessoas).

Em termos de dimensão, as empresas regionais pertencem quase exclusivamente (99,90%) ao grupo das PME. Dentro destas, a maior parte são microempresas (95,91% das PME). O número de empresas não financeiras de média dimensão fixava-se, em 2023, nas 198, (+18 em relação a 2022), enquanto as de grande dimensão não ultrapassavam as 34 (+3 que em 2022). No País, a percentagem de PME é também de 99,90%.

O Volume de Negócios (VVN) das empresas não financeiras regionais aumentou 8,5% entre 2022 e 2023 para os 9,8 mil milhões de euros. O Valor Acrescentado Bruto (VAB), que grosso modo corresponde à diferença entre a produção e os consumos intermédios, subiu 13,5% para cerca de 3,0 mil milhões de euros. O Resultado Líquido do período apresenta também uma performance positiva face a 2022, crescendo 19,1% para os 1,5 mil milhões de euros.

93,2% do VAB empresarial é gerado pelas sociedades (93,6% em 2022) e 74,8% pelas PME (74,1% no ano precedente). As 34 empresas de grande dimensão com sede na Região concentraram 25,2% do VAB gerado (25,9% em 2022).

A análise por sector de atividade económica evidencia que o sector do “Alojamento e restauração” com 21,8% (650,7 milhões de euros) é aquele que se destaca como principal gerador do VAB empresarial. Segue-se os “Outros serviços” com 20,7% (619,4 milhões de euros, a “Construção e atividades imobiliárias” com 17,0% (506,1 milhões de euros) e o “Comércio” com 14,2% (424,8 milhões de euros).

Face a 2022, e ainda no que se refere ao VAB empresarial, entre os sectores que evidenciaram crescimentos, destacam-se o “Alojamento e restauração” (+27,8%), os “Transportes e armazenagem” (+25,6%), a “Agricultura e Pesca” (+18,7%), a “Construção e Atividades Imobiliárias” (+18,1%) e os “Outros serviços” (+14,6%).