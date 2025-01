O presidente do Governo Regional visitou, esta manhã, a empresa Siltos Funchal – Material de Soldadura, Gases e Componentes Mecânicos, Lda, no mercado há 79 anos e atuaolmente com oito colaboradores. A visita integrou-se na “ronda” que Miguel Albuquerque tem feito no sentido de conhecer as empresas na Região.

António Santos, gerente da empresa, explicou que a Siltos é especialista no fornecimento de gases industriais e de soldadura, sendo que o volume de faturação no ano transato foi de cerca de 800 mil euros. “Temos um crescimento de 15,5% de vendas. Foi um ano que correu bem e temos boas perspetivas para este novo ano”.

O responsável afirmou que a empresa é atualmente líder de mercado nesta área, adiantando que, ao nível da prestação de serviços, o ‘boom’ do turismo tem ajudado indiretamente no crescimento económico da Siltos. Isso porque, a empresa presta serviços ao nível da manutenção de ar condicionado e de refrigeração, com vários estabelecimentos turísticos a contratarem a empresa.

A empresa trabalha ainda com empresas do setor alimentar e de vinhos, na Região, nomeadamente para o amadurecimento da banana, refrigeração alimentar e para uma empresa de fast food.