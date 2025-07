A Emirates vai realizar este verão um conjunto de sessões de recrutamento para tripulantes de cabine em alguns dos principais destinos turísticos da Europa. Entre as datas anunciadas, destaca-se a realização de um open day no Funchal, Madeira, no próximo dia 30 de agosto, a única sessão prevista para Portugal, como se lê no comunicado enviado às redações, dando conta que os interessados deverão estar nesse dia, no Meliã Madeira Mare Resort & Spa.

“Com esta iniciativa, a companhia procura reforçar a sua equipa internacional com candidatos que partilham a paixão por viagens e contacto com pessoas. O objetivo passa por ir ao encontro de potenciais candidatos nos locais onde habitualmente passam férias ou trabalham, como é o caso das ilhas espanholas, da Grécia e, este ano, também da Madeira”.

Na nota, David Quito, diretor-geral da Emirates em Portugal da Emirates afirma que “todos já sentimos, nas férias, aquela vontade de que nunca acabem. Ser tripulante de cabine na Emirates é uma forma de transformar esse desejo em realidade: viajar pelo mundo, ganhar experiência para a vida e conhecer novas culturas. Milhares dos nossos profissionais já o fizeram. Os nossos open days têm sido uma excelente forma de dar a conhecer esta carreira, e por isso pareceu-nos natural ir ao encontro de quem mais gosta de viajar... precisamente enquanto está de férias”.

Saliente-se que a companhia voa para mais de 140 destinos na sua rede global, permitindo à tripulação “viajar para alguns dos lugares mais desejados do mundo, beneficiando de condições líderes no setor: salário isento de impostos, subsídio de voo e alojamento gratuito na vibrante cidade Dubai”.

Assim, “no dia 30 de agosto, no Meliã Madeira Mare Resort & Spa, no Funchal, a partir das 09h00 e sem necessidade de dress code, turistas, profissionais da hotelaria ou simplesmente entusiastas das viagens poderão participar no open day da Emirates, conhecer a equipa de recrutamento, saber mais sobre a função e iniciar o processo para uma carreira”.

“Os candidatos selecionados passarão a viver no Dubai, uma cidade cosmopolita conhecida pelo sol, segurança e oportunidades sem fim. Juntar-se-ão a uma equipa de 24.500 tripulantes de cabine, incluindo centenas de portugueses já a bordo, e terão a oportunidade de explorar novos destinos enquanto trabalham. Além de alojamento mobilado e espaçoso, a função oferece transporte entre casa e trabalho, formação de nível mundial, seguros médico, dentário e de vida, estadias em hotéis durante escalas, tarifas aéreas muito reduzidas para o próprio, família e amigos, e acesso a inúmeras ofertas locais através dos cartões FACE e Platinum da Emirates”, refere a missiva.

A Emirates procura candidatos com, pelo menos, um ano de experiência em hotelaria, turismo ou atendimento ao cliente, e paixão por viajar e interagir com pessoas. Competências como serviço ao cliente, trabalho em equipa e adaptabilidade são muito valorizadas para garantir o serviço de excelência que distinguem a companhia.