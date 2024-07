A antiga Quinta do Lorde, agora rebatizada como ‘Dreams Madeira Resort, Spa & Marina’, no Caniçal, deverá abrir já em outubro próximo. Isto, de acordo com o gabinete de comunicação da Inclusive Collection.

Trata-se, neste caso, da primeira propriedade da marca Hyatt na Madeira e é o primeiro resort da marca Inclusive Collection no País. Localizada no Caniçal, será uma unidade hoteleira de 5 estrelas, como, de resto, já era na anterior designação e projeto.

Eric Schumann, refere a mesma fonte, é o nome indicado para diretor-geral do hotel, conforme comunicado da empresa. Graduado pela École Hotelière de Lausanne em administração hoteleira, Schumann tem um MBA em Gestão e Administração Hoteleira pela ‘ESSEC Business School – École supérieure des sciences économiques et commerciales’.

Schumann regressara em 2022 Pestana Hotel Group, onde já exercera funções, para desempenhar o cargo de diretor de operações de área, na Madeira, após três anos diretor-geral e administrador na Galo Resort Hotels, no Caniço.

Foi também já diretor-geral do Robinson Hotel& Resort Playa Granada, em Espanha, assistente do diretor-geral no Robinson Hotel & Resort Quinta da Ria, no Algarve, e diretor-geral na RIU Hotels & Resorts e do Aldiana GmbH.

No booking, por exemplo, há já espaço para reservas, sendo o empreendimento descrito como disponibilizando “acomodações de 5 estrelas no Caniçal e apresenta uma piscina exterior, jardim e terraço. As comodidades deste alojamento incluem serviço de quartos e uma receção aberta 24 horas, assim como acesso Wi-Fi gratuito em toda a propriedade. Os hóspedes podem desfrutar de uma bebida no bar”.

“Este alojamento com ar condicionado providencia quartos com secretária, chaleira, um minibar, cofre, televisão de ecrã plano e uma casa de banho privativa com banheira ou chuveiro. Todos os quartos têm roupeiro”, referencia.

“Prainha fica a 17 minutos a pé, enquanto as casas típicas de Santana estão a 25 km da propriedade. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, que fica a 13 km do Dreams Madeira Resort Spa & Marina”, consoante publicitação adjacente.