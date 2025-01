A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) encontra-se na fase de preparação da publicação relativa às empresas com mais despesa em atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), recenseadas no Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional de 2023 (IPCTN23).

A lista, a divulgar na página da DGEEC, contém o nome do grupo e informação relativa à despesa e recursos humanos em I&D, cujos montantes globais resultam do agregado dos valores reportados individualmente pelas empresas do grupo que declararam desenvolver atividades de I&D em 2023, no referido inquérito.

Esta divulgação não envolve quaisquer custos (imediatos ou futuros) para as empresas.