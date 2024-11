A ideia de que a marca Modelo Continente aposta na produção regional ficou uma vez mais vincada no encontro anual do Clube de Produtores, que se realizou hoje, em Santana. O desafio lançado hoje, tendo por base um inquérito de satisfação dos clientes, é para que produzam mais variedades de frescos.

Este ano, a empresa do universo SONAE, comprou mais de 800 toneladas de hortofrutícolas aos agricultores locais, comparativamente a 2023, um crescimento assinalado pelo diretor geral da Madeira, José Carlos Salvado.

O diretor apresentou diversos números, referentes à expansão e à afirmação da marca, e lembrou que às 16 lojas existentes na Região se juntará uma outra, em construção, no norte da ilha da Madeira. Referia-se à loja de São Vicente, cuja inauguração deverá ocorrer no primeiro semestre de 2025.

Entre outras novidades, foi revelado aos produtores presentes que entre todas lojas do país, a dos Viveiros e a de São Martinho ocupam, respetivamente, o primeiro e o segundo lugar do pódio, na venda de legumes. Um dado, segundo Ivone Silva, diretora comercial e de stocks, revelador de uma “grande apetência” dos consumidores madeires relativamente aos produtos hortícolas.

“Fazer agricultura na Madeira é para heróis”, começou por dizer Ivone Silva numa apresentação, sob o lema ‘O futuro já começou’, em que deu a conhecer o trabalho que o Continente faz no terreno, junto dos agricultores, no sentido de os ajudar a tirar o melhor proveito possível das suas produções, sendo a formação um dos caminhos.

A mesma responsável assegura que a empresa tem “feito grande investimento em detrimento do que poderiam comprar mais barato”, nomeadamente no território continental.

O VI Encontro Anual do Clube de Produtores, realizado na Quinta do Furão, contou com a presença da secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente. Rafaela Fernandes defendeu o setor agrícola e sensibilizou os produtores para a importância da certificação dos produtos, uma questão também abordada nas demais intervenções. A governante apelou, especialmente, para que não descurem a qualidade.

Na primeira parte, interveio também Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente. Vincou, entre outras, a ideia de que a empresa aposta na sustentabilidade e promove a certificação junto dos produtores, sublinhando o facto de que alguns agricultores com 10/20 anos de ligação à marca estão a trilhar esse caminho.

A segunda parte do encontro foi preenchida com uma mesa-redonda, intitulada ‘Como encarar a agricultura com otimismo’.

A título de curiosidade, em 2024, o técnico do Clube de Produtores realizou mais de 480 visitas ao campo, somando mais de 900 horas de acompanhamento direto no terreno e percorrendo cerca de 26 mil quilómetros na Madeira.

A Academia CPC, cuja primeira edição decorreu em 2024 na Madeira, formou 15 profissionais, contando com 5 formadores e 40 horas de formação. Este é um programa de capacitação que visa “fortalecer a competitividade e a sustentabilidade dos produtores”.