O primeiro de três eventos nos quais Octávio Freitas irá participar acontece esta quarta-feira, dia 25, ocasião em que a chef Marlene recebe o chef Octávio Freitas no seu restaurante, num jantar a quatro mãos no qual o chef do estrelado Desarma trará ingredientes madeirenses que tanto caraterizam a sua cozinha que homenageia a sua terra natal, mas também os seus próprios vinhos, com destaque para o Galatrixa e o Cagarra que farão parte do wine pairing proposto.

“Sou madeirense de gema e fortemente ligado à terra onde eu nasci. Concretizei o meu sonho de produzir vinhos plantando as minhas próprias vinhas que agora compõem os meus jardins. Galatrixa, o primeiro vinho que nasceu das vindimas do meu projeto pessoal Socalco Nature Calheta, é o ‘primogénito’ da Octávio Freitas Winery. Um vinho branco, produzido a partir de castas típicas da Madeira - Verdelho, Malvasia Fina e Folgasão. Mais recentemente lancei o nosso segundo vinho branco, o Cagarra, elaborado a partir das castas Verdelho e Sercial. A Octávio Freitas Winery prepara ainda o lançamento de uma terceira marca, que está a ser rotulada e que virá para o mercado ainda no decorrer de 2024. Trata-se do Massaroco, nome de uma planta endémica da Madeira.”

“Na mala traz os sabores da Madeira mas também os vinhos Galatrixa, Cagarra e Massaroco. Na agenda, um jantar com a chef Marlene; um almoço em Coruche, na Martin Boutique Wines Farmhouse; e, ainda, a sua estreia no Congresso de Cozinha”, revela um comunicado de imprensa enviado ao Jornal.

O madeirense Octávio Freitas, chef executivo do restaurante Desarma (1 estrela Michelin) estará pelo continente durante vários dias para participar em diversos eventos e apresentar, pela primeira vez em território continental, os vinhos com a chancela Octávio Freitas Winery.

O périplo de Octávio Freitas segue para Coruche, onde se espera um almoço memorável na Martin Boutique Wines Farmhouse. A convite de Pedro Martin (ex-sommelier do 100 Maneiras e JNcQUOI, produtor e CEO da Martin Boutique Wines), Octávio Freitas terá a oportunidade de apresentar os seus vinhos, mas também de cruzar ingredientes madeirenses com o que a quinta de Pedro Martin e os produtores da região têm para oferecer e que servem de inspiração para um menu exclusivo farm-to-table.

“Octávio Freitas trará para a mesa produtos como o maracujá, o funcho e o cherne e, a Chef Marlene propõe focar-se no marisco português”, lê-se na nota, que informa que, com nove momentos e harmonização vínica, o jantar começa às 19h30 com um welcome drink e tem um valor por pessoa de 230€. As reservas deverão ser feitas através de mail (marlene@marlene.pt) ou telefone (+351 912 626 761).

Num mês em que as vinhas estão em destaque, juntam-se à mesma mesa os vinhos de Octávio Freitas e de Pedro Martin, num conjunto de propostas irreverentes. Lançado precisamente há um ano, estes almoços no refúgio de Pedro Martin, contam com apenas 16 lugares, com um menu exclusivamente criado para a ocasião. Este almoço, com lugares limitados, começa às 13h e tem um valor de 80€ por pessoa. As reservas podem ser feitas através do mail: info@martinboutiquewines.com ou pelo telefone: +351 911 130 173.

Por fim, no ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de abril, o Congresso de Cozinha propõe como tema “Comida e Liberdade”. Das dezenas de chefs confirmados para os próximos dias 29 e 30 de setembro, em Oeiras, encontra-se também Octávio Freitas, orador convidado para o segundo dia. A Laurissilva, ponto de partida da alimentação madeirense, é o tema escolhido por Octávio Freitas, chef nascido e criado na ilha da Madeira, a “musa inspiradora” da sua cozinha. A relação entre a gastronomia e a liberdade estarão assim no centro da intervenção do chef Octávio Freitas pelas 18h30, no dia 30 de setembro.

Os Nirvana Studios, em Oeiras, serão o palco para os nomes de relevo na gastronomia nacional e internacional, de talentos firmados no panorama gastronómico ou chefs emergentes e com propostas diferenciadas. Também haverá música, debates, masterclasses e a final do “Melhor Pastel de Nata.