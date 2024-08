A casa mais cara à venda da Madeira custa 10.950.000 euros, de acordo com o idealista.

A habitação em causa está localizada na Rua Conde Carvalhal, em Santa Maria Maior, no Funchal, tendo 860 m² de área bruta, sendo pautada por um minimalismo nórdico e arquitetura japonesa. É um T5 de dois andares e tem piscina.

“A casa Monolith redefine os limites de design, vida e assimilação do habitat natural.Pensada para uma família que quer fugir da agitação da cidade, a residência adota um caráter escultural e um fluxo de design impressionante, mas funcional.O resultado é uma casa geométrica que combina harmoniosamente com o ambiente natural, criando uma experiência espacial de modernidade proposital e sustentável.A residência reimagina a nossa forma de viver numa habitação.A arquitetura e o planejamento do espaço trazem os elementos de fora para dentro, criando um clima natural de calma e meditação”; lê-se na discrição da habitação.

No entanto, a casa mais cara do país encontra-se no Algarve e custa 27 milhões de euros. Regiões do Algarve e Lisboa predominam a lista das casas mais caras.