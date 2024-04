Caniço Local Maket ‘abre portas’ este fim de semana

O Caniço Local Market decorre durante este fim de semana, 27 e 28 de abril, nos jardins do Garajaus.

Esta iniciativa é organizada pela Junta de Freguesia do Caniço e visa desenvolver o comércio local, promovendo o artesanato, a pintura, a agricultura, a bijuteria e muito mais.

Entre as 10h00 e as 18h00 deste sábado e domingo, a organização convida o público a celebrar a cultura, a visitar as 20 tendas com diferentes artigos e ficar a conhecer os produtos e os produtores da Região.