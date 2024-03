A Bordal lançou esta tarde, na fábrica, situada na Rua Fernão de Ornelas, a nova imagem da empresa de bordado Madeira, bem como um vídeo promocional e um novo site.

“O bordado Madeira foi sempre visto como o naperon, como artesanato, e nós quisemos mostrá-lo, finalmente, como uma arte, um artigo raro, uma coisa única. Queremos que as pessoas o sintam com o coração, com emoção”, disse a empresária Susana Vacas aos jornalistas.

O momento contou com a presença de Rafaela Fernandes, secretária regional da Agricultura e Ambiente, que elogiou a capacidade de inovação dos empresários Susana e João Vacas e o trabalho de preservação e dignificação do bordado Madeira, que desenvolvem.

Sobre este assunto, pode ler mais na edição impressa desta quarta-feira do JM.