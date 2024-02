Bolsa de Lisboa sobe 0,44% em linha com Europa

A bolsa de Lisboa fechou hoje em terreno positivo, com o índice PSI a subir 0,44% para 6.127,10 pontos, em linha com os ganhos do resto da Europa.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 11 ficaram em alta, três em baixa e duas inalteradas.

A EDP Renováveis liderou as subidas com um ganho de 2,51% para 14,30 euros e a Galp terminou com a maior descida ao cair 0,88% para 14,01 euros.

Nas principais subidas ficaram a Altri (2,29% para 4,37 euros), a EDP (1,81% para 3,82 euros), a REN (1,14% para 2,21 euros) e a Navigator (1,13% para 3,75 euros).

Entre as cotadas com ganhos inferiores a 1%, a Mota-Engil progrediu 0,98% para 5,16 euros e a Sonae subiu 0,13% para 3,14 euros.

Em sentido contrário, os CTT desceram 0,55% para 3,64 euros e o BCP cedeu 0,31% para 0,26 euros.

A Jerónimo Martins (21,54 euros) e a Greenvolt (8,10 euros) terminaram sem qualquer variação em relação à sessão anterior.

Quanto às principais bolsas europeias, Milão destacou-se ao subir 1,17%, graças à subida da Stellantis (5,74%), que anunciou lucros recorde em 2023.

Paris avançou 0,86%, Frankfurt 0,60%, Londres 0,38% e Madrid 0,11%.