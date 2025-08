O navio de cruzeiros Bolette fez hoje uma escala de 12 horas na Madeira, com 1.152 passageiros e 615 tripulantes.

Entrou na Pontinha pelas sete horas, proveniente do porto açoriano de Ponta Delgada, com viagem de regresso marcada para as 18h30, em direção a Lisboa.

Agenciado pela JFM Shipping, o Bolette está a realizar um cruzeiro de 13 dias pelas ilhas portuguesas. Começou a viagem a 25 de julho em Liverpool, Inglaterra, visitando a Praia da Vitória (lha Terceira), Ponta Delgada (ilha de São Miguel), Funchal e depois Lisboa, antes de terminar o cruzeiro no porto de Liverpool.

O navio, operado pela Fred Olensen Cruise Lines, foi construído no ano 2000 nos estaleiros italianos de Fincatieri, em Marghera. Tem capacidade máxima paraacolher 1.656 passageiros e 615 tripulantes. Em 2023 foi remodelado emodernizado.