Binter vai sortear viagens na Expo Porto Santo

A companhia aérea Binter anunciou hoje que vai participa na Expo Porto Santo (30 de agosto a 8 de setembro), onde irá sortear seis bilhetes de ida e volta, entre a ‘ilha dourada’ e Canárias.

Em comunicado, a empresa canária lembra que desde 2005, “opera com voos diretos entre a Madeira (FNC) e as Canárias com um serviço premium distintivo. Durante todo o ano, a Binter conecta a ilha portuguesa com Gran Canária (LPA) com até quatro frequências semanais e com Tenerife Norte (TFN) em voos programados terças e sábados”.

A Binter lembra também que “no seu firme compromisso de conectar ambos os arquipélagos, reforça essas rotas no verão com voos adicionais para Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife Sul, sem esquecer a conexão direta com Marraquexe”.

“Todos esses destinos estão ao alcance dos porto-santenses com uma única reserva através de uma confortável escala no Funchal, com o despacho da bagagem até ao destino final”, destaca a companhia aérea canária.

A Binter é concessionária da rota interinsular entre Porto Santo e Funchal, através de uma conexão aérea com declaração de obrigação de serviço público.