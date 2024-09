O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, considerou hoje que o Porto Santo “deu um salto qualitativo nos últimos anos” e, entre as razões que elencou para justificar a convicção, destacou a baixa fiscalidade hoje vigente na ilha e as ajudas comunitárias.

Numa visita à Expo Porto Santo, onde o secretário regional disse que os empresários locais “podem continuar a contar com o Governo Regional”, Rogério Gouveia mencionou que “são eventos como este que fazem a economia do Porto Santo melhorar”, manifestando a disponibilidade do executivo regional para prosseguir a “parceria” com a ilha dourada.

Depois, falando sobre o programa Madeira 2030, o secretário com a pasta das Finanças afirmou que o atual quadro comunitário de apoio “é mais completo, mais abrangente e de maior dimensão monetária que alguma vez a Região teve”.

“Estamos a falar em mais de 1,2 mil milhões de euros de verbas até 2030, muitas delas especificamente alocadas ao Porto Santo e outras em que todas as entidades porto-santenses devem concorrer”, destacou.

Apesar do histórico montante, o programa não é para “executar por executar”, mas sim para alcançar os “objetivos e metas com os quais o progresso económico e social se fará na Madeira e no Porto Santo”, alertou.