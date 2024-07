No Alojamento Local (AL), foram registados 532,1 mil hóspedes entrados (+39,9% que em 2022), que deram origem a mais de 2,6 milhões de dormidas, traduzindo um acréscimo de 34,1% face a 2022 e de 111,8% comparativamente a 2019.

A informação foi divulgada, hoje, pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) que, hoje, disponibiliza no seu portal de internet a publicação dos resultados definitivos das Estatísticas do Turismo de 2023.

A mesma análise adianta que, no que concerne ao time-sharing, verificou-se a entrada de 53,7 mil hóspedes (-10,1% que em 2022). Já as dormidas fixaram-se em 570,8 mil, diminuindo 8,4% face a 2022 e 8,6% em relação a 2019.

A DREM explica que, do total de hóspedes entrados e de dormidas, cerca de 67,5% e de 65,5%, pela mesma ordem, já se encontram contabilizados na hotelaria, dado que todos os estabelecimentos de time-sharing na modalidade de “habitação turística” estão contemplados na amostra do Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros Alojamentos (IPHH). É apurado de forma autónoma, num inquérito próprio, desenvolvido pela DREM (Inquérito à Permanência de Hóspedes nos Estabelecimentos de Time-sharing), o total de estabelecimentos que praticam aquela modalidade, que, em 2023, contabilizou 17,5 mil hóspedes entrados e 196,9 mil dormidas, com a estada média a situar-se nos 8,15 dias.

Quanto a ‘outros tipos de alojamento turístico coletivo’, no ano passado, registaram-se 36,1 mil dormidas nas colónias de férias e pousadas de juventude, representando acréscimos de 27,3% em relação a 2022 e de 52,3% face a 2019. O mercado nacional foi responsável por 74,3% do total dessas dormidas (+34,2% que em 2022).

75.072 voltas nos três campos de golfe da Madeira

Há ainda a análise ao golfe na Região, sendo que o Inquérito aos Campos de Golfe revela a realização de 75.072 voltas nos três campos de golfe da RAM, no ano de 2023 (+8,3% que em 2022 e +14,8% que em 2019), tendo gerado cerca de 3,8 milhões de euros de receitas.

Já nos três parques de campismo da RAM, no ano em análise, receberam 4.866 campistas, que produziram 11 481 dormidas.