No final da tarde de ontem, PortoBay Hotels & Resorts distinguiu 73 colaboradores com o Prémio Carreira, que premeia a antiguidade na empresa. Os prémios atribuídos a quem este ano atingiu os 10, 20 e 30 anos de serviço foram entregues durante um cocktail no hotel The Cliff Bay, no Funchal.

Além da distinção dos colaboradores do grupo hoteleiro com sede na Madeira, este cocktail assinalou também os 30 anos do The Cliff Bay, hotel porta-estandarte do grupo, recentemente remodelado. Na cerimónia foram galardoados 17 colaboradores que se encontram no hotel desde a sua abertura.

A antiguidade dos colaboradores em PortoBay é um motivo de grande orgulho, especialmente na Madeira, destino mais antigo do grupo, onde a média de permanência é de 11 anos.

PortoBay Hotels & Resorts tem vindo a investir continuamente nos benefícios dos colaboradores com medidas como, por exemplo, o seguro de saúde, o passe para transportes públicos, as bolsas de estudo para filhos no ensino superior e profissional, a atribuição dos Prémios Carreira, Prémios Excelência e ainda Prémio do Colaborador do Mês e do Ano.

O CEO de PortoBay Hotels & Resorts, António Trindade, reforçou que o grupo valoriza muito a fidelização, não só dos seus hóspedes, como também dos seus colaboradores.

Sublinhou ainda a importância e o grande privilégio e orgulho que tem nestes colaboradores PortoBay. Realça ainda que face aos desafios de contratação do setor “é particularmente importante, que o exemplo que construíram, e o exemplo que possa ser dado aos colegas seja prioritário na relação entre a equipa. O nosso maior atributo em ser PortoBay e a razão pela qual temos tantos clientes repetentes, são as equipas PortoBay e o reconhecimento à sua qualidade.”.

Falou ainda na responsabilidade e na importância do seu exemplo no acolhimento, formação e inclusão das comunidades estrangeiras que têm vindo trabalhar na indústria hoteleira, fundamentais para garantir que o sector continua a ser um importante contribuidor para a economia regional e do país.