Venezuela: Nicolás Maduro visitou Santuário de Fátima em Los Teques (com vídeo)

O Chefe de Estado venezuelano visitou o templo acompanhado por várias pessoas, entre as quais a mulher, Cília Flores, e o filho, Nicolás Maduro Guerra.

A visita aconteceu no passado dia 8 de julho, mas só hoje foi tornada pública através da divulgação de um vídeo nas redes sociais, o qual mostra Maduro a chegar ao santuário e, depois, a rezar “uma Avé-Maria à Virgem” a pedir proteção para os venezuelanos e o país.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, visitou o Santuário de Nossa Senhora de Fátima que foi construído pela comunidade portuguesa no município de Carrizal, em Los Toques.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

A consagração do Santuário de Fátima em Los Teques foi consumada com um grande evento religioso realizado a 13 de outubro de 2022, tendo a missa sido oficiada pelo único cardeal venezuelano, Baltazar Porras, que também representou no Vaticano.

No ato inaugural, que contou com cerca de 600 convidados, marcaram presença o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em representação da Região, e o então secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, representando o Governo da República.