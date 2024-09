’Pela liberdade da Venezuela’. É este o mote do protesto que terá lugar no próximo sábado, dia 28 de setembro, em vários cantos do planeta, num evento ao qual a Madeira também se associa.

A marcha, que no Funchal se realiza entre o Largo do Colégio e a Quinta Vigia, a partir das 17h00, visa “encorajar a comunidade internacional a exigir respeito à soberania popular expressa na votação de 28 de julho, em que Edmundo González foi eleito, e exortar o Tribunal Penal Internacional (TPI) a interceder e agir diante da onda de crimes contra a humanidade que ocorreram no país”.

Isso mesmo refere uma nota enviada à redação, que mais indica que esta mobilização procura somar vozes à causa global venezuelana para tornar visível a urgência do que está a acontecer no país e reforçar o apoio internacional à restauração da democracia na Venezuela.

Em Portugal, além do Funchal, muitas outras cidades de norte a sul do País também se associam a este protesto, nomeadamente Beja, Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Albufeira. Portimão, Faro, Anadia, Espinho e Oliveira de Azeméis.