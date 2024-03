Venezuela: Descendente de madeirenses condecorada em Valência

Maria Fátima de Pontes, Conselheira das Comunidades Portuguesas na Venezuela, foi condecorada com a Ordem Cidade de Valência, na sua Classe Única, durante as celebrações do 469.º aniversário da fundação desta cidade, que também é a capital do estado de Carabobo.

Descendente de emigrantes madeirenses naturais da Madalena do Mar, a conselheira viu reconhecido em vida o seu trabalho como professora na Universidade de Carabobo e também na presidência da da Câmara Venezuelana Portuguesa de Comércio, Indústria, Turismo e Similares do estado, situado na região central do país.

A condecoração foi entregue pelo presidente da Câmara de Valência, Julio Fuenmayor, durante um ato protocolar que teve lugar no Teatro Municipal de Valência, na passada terça-feira.